Numa primeira pouca intensa, mas com emoção, foram os visitantes os primeiros a criar perigo, logo aos três minutos, com Niang a obrigar José Chastre a uma defesa apertada.Contudo, foram os madeirenses os primeiros a marcar, com Gonçalo Abreu a centrar para Luan, mas com tanta felicidade que enganou Rui Nereu, surgindo ainda Victor Breno a tentar evitar o primeiro golo, mas sem sucesso.O Freamunde reagiu e aos 17 minutos restabeleceu a igualdade, num rápido desdobramento ofensivo, com Miguel Pedro a surgir isolado e com classe a fazer a bola passar sobre José Chastre.O União da Madeira detinha um ligeiro ascendente e, no curto espaço de dois minutos, poderia ter voltado a se adiantar no marcador, aos 20 e 22 minutos, mas em ambas as vezes Luan Santos não encontrou o caminho da baliza.O Freamunde consumou a reviravolta no marcador aos 26 minutos, com Alexandre Sala a aproveitar um erro de Alhassane Sylla para assistir Niang que rematou à entrada da área, fora do alcance de José Chastre.Os madeirenses restabeleceram a igualdade, perto do intervalo, aos 43 minutos, num cabeceamento de Gonçalo Abreu após centro de Rodrigo Henrique.Todavia, logo após o reatamento, aos 47 minutos, o União da Madeira voltou para a frente do marcador, por Luan Santos, que aproveitou da melhor forma uma solicitação de Sidy Sagna para bater Rui Nereu.Os insulares denotavam uma outra predisposição para o jogo e no minuto seguinte estiveram novamente perto de marcar, por Luan Santos, mas Victor Breno surgiu lesto a afastar a bola perto do risco final.O União da Madeira dilatou a vantagem aos 57 minutos, na conversão de um penálti, por Luan Santos a punir um derrube de Victor Breno a Alhassane Sylla.Já em período de compensações, José Chastre segurou um livre cobrado, em zona de muito perigo, por João Miguel.2-21-0, Gonçalo Abreu, 10 minutos.1-1, Miguel Pedro, 17.1-2, Niang, 26.2-2, Gonçalo Abreu, 43.3-2, Luan Santos, 47.4-2, Luan Santos, 57 de grande penalidade.José Chastre, Alhassane Sylla (Tiago Moreira, 75), Bosson Romaric, Allef Nunes, Mica Pinto, Sérgio Marakis, Sidy Sagna, Christophe Nduwarugira, Gonçalo Abreu (Júnior Sena, 70), Rodrigo Henrique e Luan Santos (Petar Orlandic, 78).(Suplentes: Tony, Pathé Ciss, Júnior Sena, Nestor Mendy, Flávio Silva, Tiago Moreira e Petar Orlandic).José Viterbo.Rui Nereu, Carlos Freitas, Victor Bruno (Luís Cortez, 68), Luiz Alberto, João Miguel, Rúben Neves, Jorge Vilela, Fausto Lourenço, Alexandre Sala (Miguel Ângelo, 60), Miguel Pedro (Tiago Leão, 77) e Niang.(Suplentes: Victor Braga, Tiago Leão, Miguel Ângelo, Luís Cortez e Diogo Casimiro)Daniel Barbosa.António Nobre (AF Leiria).Cartão amarelo para Niang (42), Luiz Alberto (65) e Christophe Nduwarugira (90+2).Cerca de 400 espetadores.