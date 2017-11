Continuar a ler

O União da Madeira apresentou-se em campo, num pouco habitual 4-4-2, com Petar Orlandic e Luan Santos como os homens mais adiantados, com o apoio nas alas de Rodrigo Henrique à direita e Gonçalo Abreu no lado oposto.Por seu turno, o Belenenses apresentou-se com oito alterações no seu onze inicial, em relação à última partida para o campeonato com o Desportivo de ChavesOs madeirenses foram os primeiros a criar perigo, logo aos três minutos, após uma atrapalhação de Filipe Mendes com Allef Nunes a rematar contra a barreira defensiva. A partir daí o Belenenses passou a ser mais dominante, com um futebol rápido e ligado.Aos oito minutos, Miguel Rosa rematou por cima da barra, mas quatro minutos volvidos, após um livre do mesmo Miguel Rosa, Bouba Saré ganhou nas alturas, surgindo rápido Jesús Hernández a desviar para o fundo da baliza, estreando-se a marcar pela equipa de Belém.Aos 15 minutos, Fredy numa excelente iniciativa individual, penetrou pelo eixo central da defesa, mas José Chastre esteve intransponível. Aos 24 minutos, foi Miguel Rossa que em voo não chegou a tempo a um centro de Fredy e o lance perdeu-se.A partir daí o União da Madeira equilibrou mais os acontecimentos. Aos 34 minutos, a bola bateu na mão de Cleylton mas o árbitro entendeu ser casual e mandos seguir o jogo.O jogo estava aberto e aos 36 minutos, após um livre cobrado por Rodrigo Henrique, Allef Nunes cabeceou junto ao poste.Contudo, pouco antes do intervalo, num rápido contra-ataque conduzido por Fredy o Belenenses esteve perto de ampliar aa vantagem, mas José Chastre opôs-se à tentativa de Miguel Rosa.No início da segunda metade, aos 49 minutos, José Chastre voltou a vencer o duelo com Fredy, para na resposta Petar Orlandic rematar junto ao poste.O União da Madeira restabeleceu a igualdade, aos 73 minutos, após um rápido lançamento para as costas da defesa do Belenenses, Júnior Sena surgiu em boa posição e rematou fora do alcance de Filipe Mendes.União da Madeira - Belenenses, 1-1.0-1.0-1, Jesús Hernández, 12 minutos.1-1, Júnior Sena, 73.José Chastre, Alhassane Sylla, Bosson Romaric, Allef Nunes, Christophe Nduwarugira, Sérgio Marakis, Sidy Sagna, Rodrigo Henrique (Júnior Sena, 55), Gonçalo Abreu (Pathé Ciss, 85), Petar Orlandic (Flávio Silva, 67) e Luan Santos(Suplentes: Tony, Flávio Silva, Pathé Ciss, Júnior Sena, Paulo Vasconcelos e Nestor Mendy).José Viterbo.Filipe Mendes, Bruno Pereirinha, Nuno Tomás, Cleylton, André Geraldes, Bouba Saré (Robert Persson, 55), André Sousa, Filipe Chaby, Fredy (Tiago Caeiro, 55), Miguel Rosa e Jesús Hernández (Florent, 70).(Suplentes: Muriel Becker, Robert Persson, Tiago Caeiro, Juanto Ortuño, Benny, Florent e Gonçalo Silva )Domingos Paciência.Manuel Mota (AF Braga).Cartão amarelo para Bouba Saré (39), Cleylton (68), Miguel Rosa (88) e Júnior Sena (90+1).Cerca de 150 espetadores.