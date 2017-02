Um bloqueio mental. É esta a razão que Luís Martins, que dá os primeiros passos no comando do Sporting B, encontra para a crise dos leões. Já lá vão 13 jogos sem conhecer o sabor da vitória mas o técnico acredita que a receção ao Aves pode finalmente quebrar o jejum. "Jogar no Sporting implica saber sair destas situações. Os desempenhos são condicionados pelo que a cabeça consegue fazer. A equipa surgiu motivada diante do Gil Vicente, mas ficou um amargo de boca porque empatámos. É necessário sair deste bloqueio psicológico", destacou, em declarações ao site dos leões.

A 6 pontos da zona segura da tabela, os alarmes soam em Alcochete, mas Martins confia que há ferramentas para assegurar a permanência. "Não olhamos para a tabela porque encaramos a parte final com a máxima responsabilidade. Temos recursos para superar a meta a que nos propusemos, sem esquecer que estamos num projeto de formação e de desenvolvimento individual e coletivo dos nossos atletas", analisou.

Mota em estreia A partida de hoje vai ficar marcada pela estreia de José Mota no comando técnico do Aves. O treinador, que ontem celebrou o 53º aniversário, deverá apresentar um onze assente na estrutura que foi sendo utilizada nos últimos desafios, antes da saída de Ivo Vieira. Leandro Souza e Ericson são as únicas baixas na equipa da Vila das Aves, vice-líder da 2ª Liga, que somou apenas um ponto nas últimas cinco jornadas.

Autores: Pedro Gonçalo Pinto e Bruno Freitas