Continuar a ler

Com este empate, o ciclo de sete vitórias seguidas da equipa de Vítor Campelos, 11.ª classificada, com 34 pontos, chegou ao fim, enquanto a turma de Viseu passou a somar 28, mas continua no 20.º lugar, na zona de despromoção.Ambas as equipas procuraram ter caudal ofensivo na primeira parte, quase sempre equilibrada, e o vitoriano Marcos Valente dispôs da primeira bola para acertar na baliza, aos quatro minutos, quando atirou por cima.A melhor situação para os vimaranenses surgiu depois, aos 18 minutos, quando o central Bruno Miguel impediu o toque decisivo na pequena área, mas o Académico de Viseu, mais objetivo, teve as ocasiões mais flagrantes, com Luisinho a rematar em arco e a obrigar Miguel Oliveira a uma defesa apertada, aos 29 minutos, e Paná a rematar ao poste, aos 40'.Os anfitriões ficaram reduzidos a 10 unidades em cima do intervalo, aos 45'+1, com Joseph a ver o segundo amarelo sete minutos depois do primeiro, após travar um lance de contra-ataque.A turma viseense esteve novamente muito perto do primeiro golo quando Bruno Loureiro, na cobrança de um livre, acertou no poste, pouco após o reatamento, aos 52 minutos, e a meio do segundo tempo voltou a ter os ferros como principal 'inimigo': o golpe de cabeça de Paná, aos 66, e o remate forte de Bura, aos 67, a embaterem na barra.As duas equipas perderam discernimento com o avançar do cronómetro e o Académico, apesar de ter empurrado os vimaranenses para a sua área nos minutos finais, não criou mais nenhuma ocasião para desfazer o 'nulo'.Miguel Oliveira, Sacko, Denis Duarte, Marcos Valente, Vigário, Kiko, Joseph, Haashim Domingo, Tyler Boyd (João Correia, 73), Hélder Ferreira (Rui Gomes, 83) e Bruno Mendes (Haman, 64).André, Ricardo Carvalho, Mimito, Castro, João Correia, Rui Gomes e Haman.Vítor Campelos.Diogo Freire, Tomé, Bruno Miguel, Bura, Stéphane, Bruno Loureiro, Capela (Sandro Lima, 68), Paná, Moses, Luisinho (Tiago Borges, 68) e Zé Paulo.Rodolfo, Joel, Park, Bruno Madeira, Rui Miguel, Tiago Borges e Sandro Lima.Francisco Chaló.Bruno Esteves (Setúbal).Cartão amarelo para Joseph (39 e 45+1), Marcos Valente (45+1), Moses (73), Bura (85), Denis Duarte (90+3) e Kiko (90+3). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Joseph (45+1).cerca de 1.000 espetadores.