Com este resultado, o Arouca, que somou o segundo triunfo fora, saltou para o nono lugar da tabela, com os mesmos 19 pontos de Nacional (sétimo) e Penafiel (oitavo), enquanto o Vitória B manteve-se como lanterna-vermelha, com oito.A equipa B vitoriana, reforçada com quatro elementos que começaram a época na formação principal - Rúben Oliveira, Hélder Ferreira, Xande Silva e Oscar Estupiñán - foi superior nos primeiros 20 minutos, e fez o golo inaugural num cabeceamento do avançado colombiano ao primeiro poste, após cruzamento bem medido de Haashim Domingo na direita.Depois do avançado colombiano ter falhado o 'bis' por centímetros, após assistência de Xande Silva, aos 19 minutos, a equipa vestida de azul e amarelo 'acordou', finalmente, para o jogo aos 21, 'despertada' por um livre direto de Vítor Costa, que fez a bola acertar na trava da baliza dos minhotos.Até ao intervalo, o Arouca passou a ser a equipa com mais volume ofensivo e empatou na sequência de um cruzamento de Barnes, na direita, para um cabeceamento forte e colocado de Bukia ao segundo poste.O encontro tornou-se mais dividido na segunda metade, com a equipa de Miguel Leal a tentar manter o ascendente com que chegou ao intervalo e os vitorianos a reagirem e a ameaçarem o segundo, aos 56 minutos, por Rúben Oliveira, que assumia a organização de jogo dos locais.Os vimaranenses falharam uma ocasião ainda mais clara aos 71 minutos, quando Hélder, solto na área, cabeceou muito por cima.Os forasteiros ripostaram e quase marcaram num remate de Roberto travado por Miguel Oliveira, aos 77 minutos, na sequência do qual ficaram a pedir penálti por mão de Dénis Duarte. O seu diretor desportivo, Joel Pinho, acabou expulso.A turma de Miguel Leal acabou por chegar ao triunfo num castigo máximo batido a dois minutos dos 90, com um disparo de Nuno Coelho ao ângulo inferior direito, depois de João Correia ter colocado a mão na bola.Ao intervalo: 1-1.Marcadores:1-0, Oscar Estupiñán, 9 minutos.1-1, Bukia, 31.1-2, Nuno Coelho, 88 (penálti).Miguel Oliveira, João Correia, Dénis Duarte, Marouane, Jorginho, Phete, Rúben Oliveira, Haashim Domingo (Medarious, 66), Hélder Ferreira, Xande Silva (Pedro Raúl, 65) e Oscar Estupiñán (Haman, 72).(Suplentes: André Costa, Ricardo Carvalho, Joseph, Castro, Medarious, Haman e Pedro Raúl).Treinador: Vítor Campelos.Bracali, João Amorim, Deyvison, Nuno Coelho, Vítor Costa, André Santos (Hugo Basto, 90+1), Bruno Alves, Nuno Valente (Palocevic, 60), Barnes (Jefre Vargas, 74), Bukia e Roberto.(Suplentes: Igor Rocha, Jefre Vargas, Hugo Basto, Nelsinho, Palocevic, Bertaccini e Cícero).Treinador: Miguel Leal.Cláudio Pereira (Aveiro).Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Santos (42), Oscar Estupiñán (44), Nuno Coelho (60), Palocevic (63) e Rúben Oliveira (90+2).Cerca de 1.000 espectadores.