O golo madrugador do avançado colombiano influenciou a toada da quase toda a primeira parte, com o Famalicão a trocar a bola no meio-campo perante um adversário que se limitou ao contra-ataque e apenas voltou a ameaçar a baliza famalicense num remate em arco de Xande Silva por cima, aos 25.A equipa de Dito criou a primeira ocasião antes, aos 18 minutos, quando João Faria, num golpe de cabeça, obrigou André Costa a esticar-se para evitar o golo, e dominou mais claramente nos últimos 15 minutos, ficando perto do empate aos 37', quando Feliz falhou a emenda a centro de Diogo Cunha, e aos 38', quando Poulson, isolado, não conseguiu rematar.Os vitorianos subiram no terreno no arranque do segundo tempo, mas o Famalicão voltou a revelar-se a equipa mais perigosa, em remates de Poulson, aos 57', de Mendes, aos 62', de Willian, aos 67', e sobretudo de Feliz, que obrigou André Costa a evitar o golo com uma palmada (58).Os anfitriões falharam a hipótese de dilatar a vantagem aos 68 minutos, quando Medarious rematou contra Gabriel, com Xande Silva ao lado, de baliza aberta, mas os famalicenses mantiveram o ascendente e empataram aos 82', quando Rui Costa se isolou pelo lado direito da área e bateu André Costa com um remate cruzado.O avançado que entrou em campo aos 61 minutos tornou-se na figura da partida a três minutos dos 90, quando se isolou, tocou a bola fora do alcance de André Costa e limitou-se a encostar depois para a baliza deserta.1-0., Oscar Estupiñán, 4 minutos., Rui Costa, 82'., Rui Costa, 87'.André Costa, Sacko, Dénis Duarte, Marouane, Jorginho, Phete, Joseph (Castro, 55'), Mimito, Haashim Domingo (Medarious, 67'), Xande Silva (João Correia, 78') e Oscar Estupiñán.Daniel Figueira, Ricardo Carvalho, Castro, Medarious, João Correia, Rui Gomes e Haman).Vítor Campelos.Leonardo, Joel Monteiro, Ângelo Meneses, João Faria, Jorge Miguel, Hocko (Michael Thuíque, 75), Vítor Lima, Diogo Cunha (Willian, 61'), Mendes, Feliz e Poulson (Rui Costa, 61').Gabriel, José Pedro, Denner, Fred, Willian, Michael Thuíque e Rui Costa).Dito.Fábio Piló (AF Leiria).Cartão amarelo para Poulson (16'), Joel Monteiro (43'), Diogo Cunha (51'), Xande Silva (60'), Willian (72') e Castro (86').cerca de 1.500 espetadores.