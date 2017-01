Continuar a ler

Com este desfecho, a equipa de Vítor Campelos subiu ao nono lugar, com 33 pontos, ao passo que o Freamunde continua no 21.º e penúltimo lugar, com 22, a quatro da 'linha de água'.Os vitorianos dominaram os instantes iniciais do desafio e fizeram o primeiro golo aos seis minutos, num remate colocado de Bruno Mendes ao ângulo inferior direito da baliza, após falha do central Paulo Grilo.A formação azul reagiu após o primeiro quarto de hora e ameaçou o golo em dois cabeceamentos de Hassan, ao 16 e 22 minutos, antes de chegar ao empate, aos 27, num pontapé bem colocado de Huguinho, junto à marca penálti, após lance confuso na área vitoriana.O Vitória B retomou a iniciativa após o tento sofrido e quase se adiantou de novo no marcador, quando Bruno Mendes cabeceou ao lado junto à pequena área, aos 41 minutos.A segunda parte começou com mais equilíbrio e o Freamunde esteve prestes a desfazer o empate aos 57 minutos, quando Diogo Valente cabeceou ao poste, e, depois, aos 58, quando num remate cruzado de Hassan ao poste direito.Os vimaranenses acabaram por castigar a ineficácia do Freamunde aos 66, com Haman a aproveitar um lance desenhado por Tyler Boyd, para ficar só perante a baliza e atirar para o fundo das redes.Os capões demoraram a responder ao tento sofrido, mas, aos 75 minutos, ficaram a milímetros do empate, num lance aparentemente inofensivo, em que Miguel Oliveira acreditou que a bola sairia pela linha final e deixou-a bater no poste, naquela que foi o último lance de golo do encontro.Jogo no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.V. Guimarães B - Freamunde, 2-1Ao intervalo: 1-11-0, Bruno Mendes, 6'1-1, Huguinho, 27'2-1, Haman, 66'Miguel Oliveira, Sacko, Denis Duarte, Marcos Valente, Vigário (Alex Pinto, 80'), Mbemba (Joseph, 61'), Kiko, Haashim Domingo (Haman, 62'), Hélder Ferreira, Tyler Boyd e Bruno Mendes.André, Alex Pinto, Ricardo Carvalho, Joseph, Castro, Rui Gomes e HamanVítor CampelosMarco, Leandro (Rodolfo, 69'), Luís Pedro, Hugo Grilo, Huguinho, Leandro Pimenta, Rui Sampaio, Fausto (Fábio Vieira, 83'), Diogo Ramos, Diogo Valente e Hassanv (Yero, 69')Rui Nereu, Rodolfo, Rui Rainho, Jorge, Fábio Vieira, Miguel Pedro e YeroRicardo ChéuMiguel Libório (AF Lisboa)Cartão amarelo para Leandro (29'), Mbemba (39'), Denis Duarte (58'), Rui Sampaio (58') e Rodolfo (84')cerca de 1.000 espetadores