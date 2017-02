Continuar a ler

A iniciativa atacante no primeiro tempo pertenceu por inteiro à formação vitoriana, que esteve perto do primeiro golo, aos 7 minutos, quando Bruno Mendes rematou para defesa de Rodolfo Barata e ganhou depois o ressalto, mas, quando se preparava para a recarga, pareceu ser travado por Paulão e ficou a pedir grande penalidade, não assinalada pelo juiz da partida.Apesar da pouca intensidade nas ações ofensivas, perante um Olhanense recuado, a equipa vimaranense voltou a estar perto de marcar, aos 20 minutos, num pontapé de 'bicicleta' de Bruno Mendes bloqueado em cima da linha de baliza e, depois, num remate de Hélder, defendido pelo guardião algarvio.Dois minutos depois, Tyler Boyd atirou à barra, mas, a partir daí, a equipa de Vítor Campelos não teve mais ocasiões até aos descontos do primeiro tempo, quando Coubronne empurrou Hélder na área algarvia e Denis Duarte, na conversão do penálti, atirou colocado para o seu sétimo golo na prova (45+4 minutos).Necessitada de pontos para reentrar na luta pela manutenção, a formação de Bruno Saraiva avançou no terreno após o reatamento e ameaçou as redes vitorianas ao minuto 57, num remate em arco de Gonzalez Prado e, depois, aos 67, num corte de Joseph que passou a centímetros do poste direito.O golo, porém, surgiu no outro lado do campo, quando o recém-entrado Haman respondeu a um livre de Hélder da direita, com um cabeceamento que entrou junto ao poste direito (74 minutos).A reação algarvia teve, desta vez, efeito, com Jorman Aguilar, cinco minutos depois, a reduzir, num 'tiro' à entrada da área que entrou junto ao poste direito, mas, aos 81, com as alterações já esgotadas, o Olhanense ficou com 10 unidades, por lesão de Kiki, e o V. Guimarães B ampliou o resultado num remate em arco de Hélder à entrada da área, em cima dos 90 minutos.Jogo no Estádio D. Afonso Henriques, em GuimarãesÁrbitro: André Neto (Vila Real)Miguel Oliveira, Sacko, Denis Duarte, Marcos Valente, Vigário, Kiko, Joseph, Haashim Domingo (Haman, 67'), Hélder, Tyler Boyd (Xande Silva, 76') e Bruno Mendes (Castro, 85')Suplentes não utilizados: André, Alex Pinto, Ricardo Carvalho e PheteTreinador: Vítor CampelosRodolfo Barata, Coubronne, Paulão (Gerevini, 15'), Tiago Duque, Kiki, Sori Mané, João Oliveira, Edgar Abreu (Jaadi, 61'), Gonzalez Prado, Doudou Mangni (Salim Cissé, 56') e Jorman Aguilar.Suplentes não utilizados: Léo Rodrigues, Carlos Freitas, Pedro Eira e OlivierTreinador: Bruno SaraivaAo intervalo: 1-0.Marcadores: Denis Duarte (45'+4, pen.), Haman (74') e Hélder (90'); Jorman Aguilar (79')Ação Disciplinar: Cartão amarelo para Sacko (31'), Coubronne (45'+2), Tyler Boyd (56') e Xande Silva (81')Assistência: cerca de 1.000 espetadores