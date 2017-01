Continuar a ler

A equipa minhota subiu, com a sexta vitória consecutiva em casa, ao 10.º lugar da tabela, com 30 pontos, ao passo que a turma de Ponta Delgada ocupa a quarta posição, com 35 pontos, a 14 do segundo lugar, que vale a subida à Liga NOS e é ocupado pelo Desportivo das Aves.Numa primeira parte equilibrada, em que as defesas se superiorizaram aos ataques, a formação de Carlos Pinto teve um ligeiro ascendente na primeira hora, mas não conseguiu melhor do que um remate por cima de João Reis, aos 17 minutos.O Vitória B melhorou nos minutos finais do primeiro tempo e, na segunda parte, dominou completamente o Santa Clara, mostrando-se mais agressivo nas disputas de bola e mais veloz no ataque, com os remates em arco de Hélder, aos 46 minutos, e de Tyler Boyd, aos 50', a passarem a centímetros do poste.O golo inaugural surgiu na sequência de uma perda de bola de Diogo Santos quando estava sozinho, que Castro aproveitou para se isolar e para bater Serginho, com um remate fora do alcance, aos 57 minutos.Incapazes de reagir, os insulares viram a equipa da casa ampliar o resultado aos 64 minutos, num penálti convertido por Dénis Duarte, a castigar falta de Diogo Santos sobre Bruno Mendes, e depois, aos 67', pelo neozelandês Tyler Boyd, que ganhou um ressalto na área, fintou Serginho e encostou para o fundo das redes.O ala, de 22 anos, bisou na partida e apontou o sétimo golo no campeonato aos 71 minutos, num lance em que foi isolado por Bruno Mendes e bateu Serginho sem dificuldade, antes de o recém-entrado Haman fechar a contagem, num lance em que se limitou a encostar, após lance individual de João Correia.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:1-0, Castro, 57 minutos.2-0, Dénis Duarte, 64 (penálti).3-0, Tyler Boyd, 67.4-0, Tyler Boyd, 71.5-0, Haman, 83.Miguel Oliveira, Sacko, Denis Duarte, Marcos Valente, Vigário, Mbemba, Joseph (Mimito, 78), Castro, Hélder Ferreira (João Correia, 74), Tyler Boyd e Bruno Mendes (Haman, 80).(Suplentes: André, Joel, Ricardo Carvalho, Mimito, João Correia, Rui Gomes e Haman).Treinador: Vítor Campelos.: Serginho, Rui Silva, Vítor Massaia, Accioly, Diogo Coelho, Diogo Santos, Telmo Castanheira (Pineda, 65), Pacheco, Rúben Saldanha (Hugo Santos, 65), João Reis (Berny Burke, 81) e Clemente.(Suplentes: Pedro Soares, João Dias, Igor, Hugo Santos, Berny Burke, Pineda e Diogo Ribeiro).Treinador: Carlos Pinto.: Rui Costa (Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diogo Santos (74).: cerca de 1.500 espectadores.