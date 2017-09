Continuar a ler

A equipa anfitriã, reforçada por três jogadores da equipa principal na defesa - Sacko, Marcos Valente e Vigário -, entrou em campo com uma atitude ofensiva e criou o primeiro lance de perigo aos três minutos, num remate forte e cruzado de Medarious, ao lado do poste direito.



Instalada no meio-campo insular, a turma minhota criou, aos 18 minutos, a melhor ocasião da primeira parte, quando Haman, após cruzamento de Sacko, desviou mal e a bola sobrou para Joseph, que só com Tony pela frente, demorou a rematar e permitiu a defesa do guarda-redes para canto.



Contra a 'corrente' do jogo, a equipa orientada por Paulo Alves chegou ao golo dois minutos depois, quando Gonçalo Abreu irrompeu pela área pelo lado direito e colocou a bola na cabeça de Luan, que se antecipou ao guarda-redes André Costa e atirou para o fundo das redes.



Em desvantagem, os vitorianos continuaram a dominar e, até ao intervalo, ameaçaram o golo por mais duas vezes, num livre de Dénis Duarte, aos 32 minutos, e num alívio de Romaric que embateu em Medarious e passou por cima da trave da própria baliza, mas o golo do empate só chegou no segundo tempo.



Os madeirenses até repartiram mais o jogo no início do segundo tempo, com Micael a rematar com perigo, aos 50 minutos, mas Haman repôs, aos 53, a igualdade para o Vitória B, num lance em que, desmarcado por Vigário, dominou de peito e bateu Tony com um remate forte.



Os vitorianos apresentaram, a partir daí, maior volume ofensivo, perante um adversário expectante, mas só estiveram perto de operar a reviravolta a dois minutos dos 90, quando João Correia progrediu isolado pela ala direita, mas pressionado por Mica Pinto, rematou às malhas laterais.



Jogo no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães



Marcadores:

0-1, Luan, 20 minutos.

1-1, Haman, 53.



- Vitória de Guimarães B: André Costa, Sacko, Dénis Duarte, Marcos Valente, Vigário, Joseph (Phete, 74), Mimito, Castro (Haashim Domingo, 58), Medarious (João Correia, 62), Marcílio e Haman.



Suplentes: Daniel Figueira, Ricardo Carvalho, Phete, Haashim Domingo, Rui Gomes, João Correia e Bence Biró.



Treinador: Vítor Campelos.



- União da Madeira: Tony, Tiago Moreira (Sylla, 46), Allef Nunes, Bosson Romaric, Mica Pinto, Sérgio Marakis, Sidy Sagna, Micael, Júnior Sena (Rodrigo Henrique, 71), Gonçalo Abreu (Pathé Ciss, 86) e Luan.



Suplentes: José Chastre, Laércio, Sylla, Pathé Ciss, Mendy, Rodrigo Henrique e Flávio Silva.



Treinador: Paulo Alves.



Árbitro: Vasco Santos (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Moreira (32), Joseph (34), Tony (69), Romaric (85) e João Correia (85).



Assistência: 984 espectadores. A equipa anfitriã, reforçada por três jogadores da equipa principal na defesa - Sacko, Marcos Valente e Vigário -, entrou em campo com uma atitude ofensiva e criou o primeiro lance de perigo aos três minutos, num remate forte e cruzado de Medarious, ao lado do poste direito.Instalada no meio-campo insular, a turma minhota criou, aos 18 minutos, a melhor ocasião da primeira parte, quando Haman, após cruzamento de Sacko, desviou mal e a bola sobrou para Joseph, que só com Tony pela frente, demorou a rematar e permitiu a defesa do guarda-redes para canto.Contra a 'corrente' do jogo, a equipa orientada por Paulo Alves chegou ao golo dois minutos depois, quando Gonçalo Abreu irrompeu pela área pelo lado direito e colocou a bola na cabeça de Luan, que se antecipou ao guarda-redes André Costa e atirou para o fundo das redes.Em desvantagem, os vitorianos continuaram a dominar e, até ao intervalo, ameaçaram o golo por mais duas vezes, num livre de Dénis Duarte, aos 32 minutos, e num alívio de Romaric que embateu em Medarious e passou por cima da trave da própria baliza, mas o golo do empate só chegou no segundo tempo.Os madeirenses até repartiram mais o jogo no início do segundo tempo, com Micael a rematar com perigo, aos 50 minutos, mas Haman repôs, aos 53, a igualdade para o Vitória B, num lance em que, desmarcado por Vigário, dominou de peito e bateu Tony com um remate forte.Os vitorianos apresentaram, a partir daí, maior volume ofensivo, perante um adversário expectante, mas só estiveram perto de operar a reviravolta a dois minutos dos 90, quando João Correia progrediu isolado pela ala direita, mas pressionado por Mica Pinto, rematou às malhas laterais.0-1, Luan, 20 minutos.1-1, Haman, 53.André Costa, Sacko, Dénis Duarte, Marcos Valente, Vigário, Joseph (Phete, 74), Mimito, Castro (Haashim Domingo, 58), Medarious (João Correia, 62), Marcílio e Haman.Suplentes: Daniel Figueira, Ricardo Carvalho, Phete, Haashim Domingo, Rui Gomes, João Correia e Bence Biró.Vítor Campelos.Tony, Tiago Moreira (Sylla, 46), Allef Nunes, Bosson Romaric, Mica Pinto, Sérgio Marakis, Sidy Sagna, Micael, Júnior Sena (Rodrigo Henrique, 71), Gonçalo Abreu (Pathé Ciss, 86) e Luan.Suplentes: José Chastre, Laércio, Sylla, Pathé Ciss, Mendy, Rodrigo Henrique e Flávio Silva.Paulo Alves.Vasco Santos (AF Porto).Cartão amarelo para Tiago Moreira (32), Joseph (34), Tony (69), Romaric (85) e João Correia (85).984 espectadores.

Vitória de Guimarães B e União da Madeira empataram (1-1) em jogo da 8.ª jornada da 2.ª Liga, com a equipa da casa a ter mais domínio territorial e mais ocasiões para marcar, mas sem conseguir o devido prémio no final.A turma insular adiantou-se no marcador aos 20 minutos, na primeira vez que chegou à baliza vitoriana, num cabeceamento de Luan, mas os vimaranenses empataram no início da segunda parte, aos 53, com um golo de Haman, com as duas equipas a encerrarem um ciclo de duas derrotas seguidas, com o União a ocupar agora o 12.º lugar, com nove pontos, e o Vitória B o 16.º, com oito.

Autor: Lusa