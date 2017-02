Vágner explicou que o FC Porto teve este domingo "um pouco mais de sorte e de eficácia" do que o Boavista e, por isso, saiu vitorioso do Bessa."Sofrer um golo muito cedo complicou a estratégia que tínhamos para este jogo. Defrontámos uma equipa que luta pelo título e, no fundo, penso que o FC Porto teve um pouco mais de sorte e de eficácia do que nós", explicou o guarda-redes à Sport TV."Estamos num bom momento e muito próximos de alcançar o nosso objetivo. O FC Porto luta por algo bem mais alto e esta derrota não nos vai abalar, bem pelo contrário. Acredito que teremos ainda mais forças para continuar o nosso trabalho. Saímos de cabeça levantada e vamos tentar ganhar os próximos jogos", concluiu o brasileiro.

Autores: Ricardo Vasconcelos, André Gonçalves, Luís Miroto Simões