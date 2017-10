Continuar a ler

Vanessa Marques, que alinha no Sp. Braga, garantiu que para já o primeiro objetivo de Portugal é fazer tudo para ganhar à Bélgica, na terça-feira, em Penafiel, no primeiro jogo do grupo 6 de apuramento para o Mundial de 2019, a disputar em França."Terça-feira temos já o primeiro desafio e vamos fazer tudo para ganhar", disse a jogadora, não se mostrando "intimidada" com o facto de a seleção belga ocupar a 23.ª posição do 'ranking' da FIFA, no qual Portugal é 34.º: "A Bélgica está acima de nós, mas vamos tentar dar uma boa resposta".A jogadora considerou que "todas as seleções do grupo têm as suas qualidades", elegendo a Bélgica e a Itália como as mais difíceis, mas considerando essencial não "desvalorizar as seleções da Roménia e da Moldávia".Vanessa Marques considerou que a federação e os clubes têm feito um excelente trabalho na divulgação do futebol feminino, que surtiu ainda mais efeito depois de Portugal ter conseguido um inédito apuramento para o Euro2017, onde averbou uma vitória e duas derrotas."A federação e os clubes têm feito um trabalho excelente e temos que dar continuidade a isso. O facto de nós, com a seleção, nos termos apurado para o Euro tem aumentado o interesse, tanto dos media como de outras instituições, em apostarem no futebol feminino", disse.A seleção portuguesa iniciou na segunda-feira um estágio de preparação para o primeiro jogo de qualificação para o Mundial'2019, frente à Bélgica, que se disputa no estádio municipal 25 de Abril, em Penafiel, a partir das 17 horas, na terça-feira.