Na ronda seguinte, a história repetiu-se, mas com um enredo diferente. No duelo entre Marítimo e Rio Ave, uma entrada dura de Francisco Geraldes sobre Edgar Costa chamou logo a atenção de Bruno Esteves. O árbitro esperou, ouviu o que o vídeo-árbitro Bruno Paixão tinha para dizer, viu as imagens e decidiu expulsar o médio cedido pelo Sporting.



Um dos quatro principais pontos de ação do vídeo-árbitro está relacionado com os lances passíveis de expulsão. Pois bem, tanto os árbitros como os VAR têm mostrado atenção para essas jogadas e até já houve quatro expulsões que tiveram olho do vídeo-árbitro. A decisão nunca foi tomada pelo VAR, mas os juízes principais pediram ajuda ou foram aconselhados a ver as imagens, antes de tomarem a decisão de exibir o vermelho.A primeira vez em que isso aconteceu foi no Boavista-Aves, da 4ª jornada, que terminou com um triunfo, por 1-0, dos axadrezados. Após cruzamento de Gauld, Derley atingiu Vagner na cara com o pé e começou por ver o amarelo, antes de pedir desculpa ao guardião da equipa do Bessa e o lance estar prestes a prosseguir. No entanto, foi nessa altura que João Capela foi ver as imagens e mudou a decisão para vermelho.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto