Vasco Santos foi ouvido ontem no Tribunal de Santa Maria da Feira no âmbito do processo que envolve o Moreirense num alegado caso de corrupção desportiva. O juiz da AF Porto, que ontem até esteve como 4º árbitro do Rio Ave-Sporting, foi o primeiro de 15 testemunhas de defesa dos arguidos a depor.

Vasco Santos foi o árbitro do ‘suspeito’ Naval-Moreirense, da época 2011/12, mas disse ter sido "um jogo perfeitamente normal", sem mácula a apontar – nem a expulsão do então jogador da Naval, José Williams, arguido no processo.

Continuar a ler