Já não se sentou ontem no banco dos suplentes e está em vias de abandonar o Belenenses, sendo a Grécia o seu destino. Falamos de Ventura e, de acordo com o que Record apurou, as negociações tendentes à saída do guarda-redes estão adiantadas, admitindo-se mesmo que a transferência se concretize até ao final desta semana.Outro jogador que pode estar de partida do Restelo, mas, em princípio, a título de empréstimo, é Andric. Com a chegada de Abel Camará da CAN ainda esta semana e com a contratação de Maurides, o jovem avançado sérvio, de 21 anos, perde espaço no plantel e é vontade da SAD do Belenenses que o jogador ganhe ritmo noutro clube.

Autor: João Pedro Abecasis