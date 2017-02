Não têm sido fáceis os últimos tempos de Ventura no Restelo. Com o contrato a terminar no final da época, a SAD chegou a apresentar uma proposta de renovação por duas temporadas ao guarda-redes, mas este recusou. Posteriormente, a intenção dos responsáveis de realizar algum encaixe financeiro com a colocação de Ventura, de 29 anos, no mercado de inverno não se concretizou e o afastamento do guardião é, neste momento, uma evidência.Ventura, recorde-se, foi titular a 9 de janeiro frente ao Moreirense, em jogo da 16ª jornada que os azuis perderam por 1-0 e no qual o guarda-redes teve responsabilidades no golo sofrido. Desde essa altura, a bancada tem sido o lugar do guardião em benefício de Filipe Mendes. Em resumo, o guardião já falhou as partidas com Rio Ave, V. Setúbal, Boavista, Tondela, Nacional e V. Guimarães.

Autor: João Pedro Abecasis