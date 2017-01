"Orgulho na história; confiança no futuro." A frase pode ser lida logo à entrada do pavilhão Vítor Domingues, casa da equipa de futsal do Grupo Desportivo Fabril, do Barreiro. E o futuro próximo, mais concretamente no sábado, traz uma oportunidade para escrever uma nova história que pode encher de orgulho todos os que representam este emblema.A 4ª eliminatória da Taça de Portugal colocou o Sporting, detentor do troféu e campeão nacional, no caminho do Fabril. Mas há mais em comum entre estes dois clubes do que se possa pensar. A começar pelo verde predominante no símbolo; ambos lideram os respetivos campeonatos – Sporting na 1ª Divisão; o Fabril comanda a Série F da 2ª Divisão – com o melhor ataque e menos golos sofridos. Existem semelhanças, muitas diferenças e, claro, esperança. "Há modalidades em que as surpresas são mais propícias do que no futsal, mas não vamos já derrotados para o jogo. Sabemos que existem algumas possibilidades e temos de nos agarrar a elas. Terá de ser um grande dia nosso e um dia mau do Sporting", admitiu Naná, treinador do Fabril. E a pergunta que se impõe é: como travar o Sporting? "Sabemos que podem fazer um golo a qualquer momento e a noção de que vamos ser bombardeados, por isso temos de montar os antimísseis [risos]. Mas também é verdade que temos mais informação sobre o adversário e os jogadores estão supermotivados", atirou o treinador, de 47 anos.Paulo Carvalheira, diretor desportivo, partilha da opinião, mas reforça que o objetivo do Fabril é outro . "Nestes jogos não é preciso motivar ninguém. Mas se ganharmos, e vai ser muito difícil, não está nada programado. A festa que queremos fazer é no final da época com a subida à 1ª Divisão."

Autor: David Novo