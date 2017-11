O Santa Clara já marcou 23 golos na 2ª Liga, apresentando-se ao fim das primeiras 13 jornadas com o melhor ataque da competição, com igual número de golos do FC Porto B (impedido de subir). A vocação ofensiva da equipa tem sido acompanhada de bons resultados desportivos e a formação açoriana está em zona de subida, ou seja, dentro dos objetivos definidos para esta temporada.

Para tal cenário têm contribuído, principalmente, os homens mais ofensivos da equipa. Os avançados Thiago Santana, com 8 golos, e Fernando, com 4, confirmam em números que foram bons reforços para o plantel de Carlos Pinto. O médio-ofensivo Osama Rashid (5 golos) e o veterano açoriano Clemente (4) também tiveram forte contribuição para os 23 golos nas primeiras 13 jornadas. Os médios Pacheco e Diogo Santos marcaram os dois restantes.

O treinador Carlos Pinto tem referido diversas vezes que a equipa tem qualidade para ganhar "a qualquer adversário do campeonato". Essas palavras do treinador têm contribuído fortemente para aumentar os níveis de confiança do plantel, que vai respondendo com golos e, consequentemente, com pontos conquistados.

Autores: Luís Pedro Silva