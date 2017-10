O panorama do eixo defensivo melhorou para o técnico Pepa, que já conta com Ansell em pleno nos treinos. O australiano tem via aberta para ser titular em Matosinhos, diante do Leixões, atendendo ao impedimento de outros companheiros: Júnior Pius está castigado e também lesionado, enquanto Osório continua a treinar-se de forma condicionada por estes dias.Nick Ansell será, por isso, titular no eixo da defesa ao lado do experiente Ricardo Costa, capitão da formação beirã. Será o regresso de Ansell à competição, ele que não joga desde o encontro do Tondela com o Sporting, a 16 de setembro último. Nesse dia foi substituído aos 31’, devido a lesão.Wagner, David Bruno e Tembeng são os outros jogadores entregues ao departamento médico e, por isso, baixas certas para o jogo da Taça.

Autor: André Gonçalves