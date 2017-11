Jorge Simão promoveu ontem de manhã um treino bem diferente do habitual, levando o plantel a analisar os dois jogos que os axadrezados realizaram anteontem, frente a Penafiel e Ac. Viseu.Recorde-se que o treinador está a aproveitar esta longa paragem da competição para uma mudança do ‘chip’ tático e mais do seu agrado, visto que a equipa já está eliminada da Taça de Portugal e joga apenas dia 25, na receção ao Moreirense da 12ª jornada da Liga.Nos dois jogos particulares de sexta-feira com as equipas da 2ª Liga, Jorge Simão experimentou o 4x4x2 e foram todos os pormenores táticos do novo modelo que ontem estiveram em análise com todo o grupo antes da partida para as folga de hoje. Recorde-se que o plantel conta com três lesionados de longa data, com Yusupha a juntar-se esta semana aos casos de Edu Machado e Bulos.

Autor: António Mendes