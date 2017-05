Continuar a ler

Em discussão vão estar algumas alterações ao Regulamento de Arbitragem, e uma das propostas do CA passa por acabar com o impedimento de um árbitro dirigir, por exemplo, dois jogos seguidos do mesmo clube. Só depois desta decisão, que será tomada pelos clubes, é que o CA terá uma posição definitiva; e o número até pode vir a ser superior ao atual.



Da avaliação que tem sido realizada nas últimas semanas, o CA percebeu que um árbitro pode dirigir um jogo num sábado, por exemplo, e depois ser vídeo-árbitro na segunda-feira. Ou que um árbitro lesionado pode sempre ser vídeo-árbitro, desde que não tenha sofrido um acidente grave.



O Conselho de Arbitragem da FPF não pretende reforçar os seus quadros na próxima época, com vista à entrada em funcionamento do sistema de vídeo-árbitro. Chegou a falar-se na contratação de antigos árbitros, ou até comentadores de arbitragem, para que pudessem ajudar na função, mas o CA fecha a porta a tal possibilidade, assegurando que tal será feito por árbitros no ativo, todos da principal categoria.A questão que está agora em avaliação é a do número de árbitros que farão parte da Categoria C1. Está prevista uma redução no número de efetivos de 24 para 22, mas tudo vai depender das decisões que venham a ser tomadas nos próximos dias pela Assembleia Geral da Liga de Clubes.

Autor: Miguel Pedro Vieira