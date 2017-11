O International Board (IFAB), órgão que regulamenta as leis do futebol, reuniu-se em Zurique, na Suíça, com dirigentes de arbitragem de países onde o vídeo-árbitro já foi implementado e não só. Em cima da mesa estiveram dados sobre as experiências já decorridas, sendo apontados os pontos fortes e aquilo que há ainda a melhorar.

José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF, foi um dos presentes e levantou um pouco do véu sobre o que se passou. "Foi falado de alguns ajustes do que pode ser, num futuro, uma revisão ao protocolo, que ainda não está fechado", explicou, à Antena 1. "Portugal está a fazer bem o seu papel neste projeto, o futuro é com vídeo-árbitro", acrescentou.

