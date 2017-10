O presidente da Liga aplaude a introdução do vídeo-árbitro (VAR) nos jogos da principal competição de clubes nacional, mas avisa que "precisa de tempo". "A implementação de qualquer tipo de projeto tem as suas fases e dores de crescimento. Continuamos a acreditar muito neste projeto. Consideramos que os árbitros e a implementação tecnológica precisam de tempo", afirmou Pedro Proença, após um encontro com jornalistas.

Recordando que "a Liga não está envolvida na implementação do VAR", mas que "apoiou e deu parabéns à Federação Portuguesa de Futebol pela coragem de o implementar", Pedro Proença mostrou "a plena convicção de que estamos perante uma solução tecnológica que vai ajudar muito árbitros a decidirem melhor".

Continuar a ler

Sobre a falha do sistema no Aves-Benfica, no último domingo, para a Liga não há caso. "Na segunda-feira à tarde, recebemos uma notificação do Conselho de Arbitragem a dizer que tinha havido uma anomalia técnica. O que a Liga fez foi remeter esse parecer para o Conselho de Disciplina, que decidiu em conformidade, arquivando o processo. A Liga está muitíssimo confortável com tudo o que se tem passado", garantiu. Na próxima época, a FPF deixará de comparticipar a 100 por cento o vídeo-árbitro, mas Proença não se compromete a garantir o sistema irá continuar. "Essa será a última fase deste projeto. Temos de passar por alguns momentos de reflexão. Só a meio do próximo ano é que o IFAB vai decidir se verdadeiramente o VAR é reconhecido como uma tecnologia que vai ajudar o futebol. Depois temos todo o tempo para discutir e decidir a forma e sustentabilidade deste projeto", previu.

Autor: António Magalhães