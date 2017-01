O vídeo-árbitro (VAR) foi utilizado pela primeira vez na Taça CTT, mais concretamente na primeira meia-final da competição - o V. Setúbal-Sp. Braga, disputado na quarta-feira - e a Liga Portugal falou numa "experiência bem-sucedida". Segundo o organismo que tutela esta competição, "foram identificadas oito situações, tendo uma delas tido múltiplos incidentes que mereceram análise."O sistema, note-se, foi utilizado em regime off (isto é, sem que haja comunicação direta com a equipa de arbitragem no relvado), numa fase em que o VAR está ainda em testes. "Os testes em off servem para validar a eficácia do protocolo elaborado pelo IFAB em colaboração com a Liga e avaliar em que medida o sistema de vídeo-árbitro tem impacto na fluidez do jogo", explicou Pedro Correia, diretor executivo coordenador da Liga.