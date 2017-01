Continuar a ler

O técnico arouquense assegurou a preparação da sua equipa para o embate frente aos tondelenses, realçando que a diferença pontual esconde um equilíbrio nas equipas.



"Vamos tentar impor-nos ao adversário e tentar ser melhores do que eles. Temos de ser sérios, competitivos e fortes. As equipas são todas muito equilibradas e as diferenças pontuais não representam isso. O Tondela tem um bom plantel, uma boa equipa, por isso espero um jogo difícil", analisou Lito Vidigal, à Lusa.



Sobre as crescentes críticas às arbitragens, Lito Vidigal sublinhou que as queixas surgem de "quem é mais beneficiado. Às vezes, os mesmos lances, dependendo da cor dos clubes, são analisados de forma completamente diferente."



No entanto, Lito Vidigal não se coibiu de lamentar o calendário da sua equipa: "Depois deste jogo, jogamos já na próxima sexta-feira. Nesse aspeto temos sido um pouco mais castigados. Dificilmente temos semanas regulares, jogámos no domingo à noite, ou na sexta-feira e isso limita sempre. Quanto mais tempo temos para preparar um jogo, mais preparados estamos. Com menos tempo, temos de sintetizar tudo."



Para o embate de domingo, o técnico não conta com Gegé, Karl e Sancidino, entregues ao departamento médico, podendo os restantes integrar a lista de convocados, que o clube apenas divulga no dia do jogo.



O treinador do Arouca, Lito Vidigal, enalteceu este sábado a importância de vencer em Tondela, no domingo, na 16.ª jornada da Liga NOS, para conseguir a manutenção. O Tondela é o último classifica, com 10 pontos, enquanto o Arouca segue no 12.º lugar, com 17, ambicionando assegurar rapidamente a permanência no primeiro escalão."É para isso que temos vindo a trabalhar, para atingir os pontos necessários para atingir os nossos objetivos, assegurar a manutenção. Uma vitória neste jogo é um passo importante nesse sentido", vincou Lito Vidigal.

Autor: Lusa