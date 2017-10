Para Vieirinha, um dos jogadores utilizados no Euro’2016, a chave do sucesso da Seleção Nacional esteve em Fernando Santos. "Ele fez a diferença. Acreditou em nós desde que chegou.Depois tínhamos uma união enorme que mostrámos na qualificação e na fase final. Nada nos faltou. Fernando Santos chegou, reuniu todas as condições e tivemos todo o apoio da FPF. Todos têm muito mérito", contou o defesa do PAOK.