Continuar a ler

Aos 49 minutos, Luquinhas dispara por cima em boa posição para abrir o ativo de fora da área. Aos 71’, com novo remate colocado mas desta feita de Rúben Gouveia, Luís Paulo fez a defesa da tarde e saiu em lágrimas, lesionado, entrando Natalino para o seu lugar que só teve de intervir verdadeiramente em uma ocasião. Até final, Luís Pinto esteve perto do 1-0, que o guardião do Caldas negou ‘in extremis’ aos 85 minutos, segurando o nulo que soube melhor aos forasteiros do que aos da casa.



Com o nulo no Cevadeiro, quem aproveitou foi o Mafra que triunfou no campo do Pêro Pinheiro, por 1-0. A formação orientada por Luís Freire lidera a Série D agora com mais quatro pontos do que o Vilafranquense, que soma 22. O Praiense é terceiro, com 19 pontos, após ter vencido em casa o Torreense.





Aos 49 minutos, Luquinhas dispara por cima em boa posição para abrir o ativo de fora da área. Aos 71’, com novo remate colocado mas desta feita de Rúben Gouveia, Luís Paulo fez a defesa da tarde e saiu em lágrimas, lesionado, entrando Natalino para o seu lugar que só teve de intervir verdadeiramente em uma ocasião. Até final, Luís Pinto esteve perto do 1-0, que o guardião do Caldas negou ‘in extremis’ aos 85 minutos, segurando o nulo que soube melhor aos forasteiros do que aos da casa.Com o nulo no Cevadeiro, quem aproveitou foi o Mafra que triunfou no campo do Pêro Pinheiro, por 1-0. A formação orientada por Luís Freire lidera a Série D agora com mais quatro pontos do que o Vilafranquense, que soma 22. O Praiense é terceiro, com 19 pontos, após ter vencido em casa o Torreense.

O Vilafranquense e o Caldas sonham lutar por um lugar de acesso à 2ª Liga e mostraram-no na ‘ressaca’ da Taça de Portugal, onde ambas as equipas foram obrigadas a disputar um prolongamento. A analisar pelos clubes que se fizeram representar no Campo do Cevadeiro - Tondela, Estoril, V. Guimarães, Sp. Braga e Kansas City - o jogo mais parecia de outro escalão. O futebol jogado deu ares disso mesmo.Na primeira parte, os alvinegros foram mais perigosos, com Carlos Fernandes a evitar o golo de Farinha (13’) e Tarzan só não festejou ao 15 minutos porque Dénis Martins não deixou. O outro central da casa, João Freitas, esteve perto de faturar na baliza contrária (21’), num golo negado, por instinto, a um metro da baliza. No 2º tempo, o Vilafranquense dominou e dispôs das melhores ocasiões, com exceção ao remate de André Simões (87’).

Autor: Flávio Miguel Silva