Além da noticiada contratação com vista a 2017/18, a SAD de Vila Franca de Xira, liderada por Rodolfo Frutuoso, revelou também que o técnico Filipe Coelho irá continuar à frente dos destinos dos ribatejanos por mais uma época. O treinador português, de 36 anos, regressou ao Campo do Cevadeiro em 2016/17 para suceder a José Sousa depois de duas épocas e meia de sucesso onde contou uma subida ao Pró-Nacional da AF Lisboa. Na época que agora terminou no CPP, o ex-técnico do Leixões 'segurou' a equipa nos nacionais depois de ter protagonizado um capítulo ímpar na história do clube: eliminou um adversário do primeiro escalão do futebol nacional na Taça de Portugal, o P. Ferreira.









O Vilafranquense anunciou esta quarta-feira a contratação de Rúben Gouveia, proveniente do Ac. Lobito. O internacional angolano, de 32 anos, está de regresso a Portugal depois de ter passado os últimos cinco anos em solo africano. Rec. Libolo, Recreativo Caála, Benfica de Luanda, além do referido Ac. Lobito, foram os emblemas representados naquele continente.O experiente médio assinou por uma temporada com a equipa do Campeonato Portugal Prio, prevendo-se que o contrato possa ser prorrogado por mais uma. Em Portugal, alinhou por emblemas como Torreense, Real, At. Reguengos ou Desportivo de Beja. Em entrevista à televisão do clube, Rúben Gouveia diz que acompanha há cerca de três anos o Vilafranquense, assume que os "objetivos são muitos bons" e faz uma auto-avaliação. "Sou um jogador um bocadinho chato, exigente comigo mesmo e com os meus colegas. Sou um jogador trabalho e que não vira a cara a luta", reiterou.

Autor: Flávio Miguel Silva