O Vilafranquense voltou a ‘vergar’ nova equipa dos escalões profissionais no Cevadeiro pela 2ª época seguida, depois de ter eliminado o P. Ferreira da Taça, também por 1-0, em 2016/17. Os ribatejanos dispuseram das melhores ocasiões de golo e quase sempre com Luquinhas como interveniente principal. O brasileiro poderia ter marcado aos 10’ e, já no 2º tempo, aos 51’.Pouco depois, Gustavo ainda ameaçou o golo do Penafiel, bem travado com o pé por Carlos Fernandes, mas a alegria das hostes ribatejanas aconteceu aos 79 minutos. De livre direto, Luís Pinto arrancou um remate indefensável a menos de 25 metros da baliza para o guardião José Costa, um prémio para quem sempre tentou ganhar.

Autor: Flávio Miguel Silva