Com praticamente toda a formação no Sporting, o canhoto representou a Académica no juniores, tendo depois rumado ao Sertanense. Vestiu ainda a camisola da Naval, Atlético, Cinfães, Vildemoinhos, Tirsense e, na época passada, o Salgueiros.



Foi mesmo a melhor época do esquerdino de 25 anos. Tiago Cerveira que fez toda a formação como extremo esquerdo, mas tem sido a defesa que se tem destacado.





Tiago Cerveiro é reforço do Vilafranquense, equipa que milita na Serie D do Campeonato Portugal. O defesa-esquerdo que na época passada representou o Salgueiros, assinou contrato com os ribatejanos até ao final da temporada.Na temporada passada Cerveira realizou 33 jogos nos quais marcou 1 golo. Foi mesmo dos jogadores mais utilizados no Campeonato Portugal.

Autor: André Ferreira