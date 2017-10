Continuar a ler

E prosseguiu, assumindo que não irá fazer grandes alterações: "Em 15 dias não se altera grande coisa. Já fazia parte da equipa técnica e por isso conheço bem a equipa. Podemos dar pontualmente um cunho ligeiramente pessoal, mas repito, vamos manter tudo o que estava feito pelo Paulo Alves, pois ele desenvolveu aqui um trabalho muito sério. Queremos é chegar à baliza, tirar cruzamentos, criar situações de finalização, para depois com maior ou menor dificuldade, marcar golos".Quanto ao futuro à frente da equipa, o técnico não abre o jogo. "Para já não há nada de novo. Está a fazer quase um ano que estava aqui numa situação idêntica. Todos sabem quais são as minhas funções no clube e tudo passa pela administração. O que vem a público interessa-me pouco. Interessa sim é o que converso diariamente com as pessoas. Sou o treinador que vai orientar o jogo com o Oriental, mantendo as funções de coordenação e de orientação da equipa B. Depois, se assim o entender, a administração poderá definir a minha situação. Mas isso é um assunto que me ultrapassa e não tem qualquer importância neste momento. O importante é vencer o Oriental"."Provavelmente, irei orientar a equipa contra o Benfica B pois é isso que está estabelecido. Depois, sou profissional do clube, desempenho e quer continuar a desempenhar as minha funções com seriedade e rigor, estou à vontade e tranquilo. Não me preocupa orientar dois ou 3 jogos ou que entenderem".Apesar de a sorte ter ditado que o União jogará em casa frente a um opositor de uma escalão inferior, Viterbo não acredita em facilidades: "No futebol não há adversários ideais, mas sim os que querem ganhar como nós queremos. O Oriental está a fazer uma prova muito boa quer na Taça de Portugal, quer no seu campeonato, onde ainda agora venceu um sério candidato à subida, que é o Olhanense, ganhando 2-1 e bem. Por isso vem à Madeira para disputar o jogo e seguir em frente na competição. Vão apanhar pela frente um União que quer seguir para a próxima eliminatória".A equipa treinou, esta sexta-feira, à porta fechada no relvado da DRJD, na Camacha, estando prevista para amanhã, às 10 horas, a derradeira sessão de trabalho antes da partida, mas desta feita o palco será um dos campos dos azuis e amarelos no seu complexo desportivo.Os responsáveis do clube ainda não sabem se podem utilizar os dois últimos reforços conseguidos, o ponta de lança Petar Orlandic e o extremo Geoffrey Malfleury, pois aguardam a chegada dos respetivos certificados internacionais, para poderem ser opção para Viterbo e colmatar algumas insuficiências na frente de ataque que se registaram com as lesões de Danilo Dias e Betinho.