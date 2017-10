Continuar a ler

Depois, não se quis alongar em termos de queixas sobre as arbitragens dos últimos jogos da sua equipa: "Nunca me desculpei com as arbitragens, é um assunto sobre o qual não me devo pronunciar, pois toda a gente erra, os árbitros erram naturalmente, acho que é um assunto que deve ultrapassado, mas deve ser analisado e refletido, mas não passa disso, pois os responsáveis da arbitragem é que têm de fazer as análises desse trabalho".



Qualquer treinador depende de resultados



Nos últimos dias, surgiram na imprensa local, noticias que davam conta da continuidade de Viterbo na formação principal dos madeirenses e que abandonava a equipa B. "Neste momento não está nada definido. Não corresponde à verdade que só esteja com a equipa principal. Amanhã estarei com a equipa B no Caniçal", revelou.



E quanto ao reforço da equipa técnica: "Estamos a trabalhar nisso. O que vem a público conta muito pouco". Em seguida explicou a situação do seu preparador físico/adjunto nos "BB": "A pessoa que estava a trabalhar comigo na equipa B e é treinador de infantis, está na equipa profissional. Mas os treinos da equipa profissional são de manhã, não pode estar, pois tem o mestrado para concluir e do qual não abdica, pois tem 21 anos e é carreira dele universitária que está em jogo e naturalmente optou por dar prioridade a isso".



Por último, disse que não sentia que estava dependente de resultados, mas… "Neste momento sou o principal, não penso que esteja dependente de resultados neste momento. Mas o José Viterbo, o Jorge Jesus, como o Mourinho, estão sempre dependentes de resultados. O Jorge Jesus é que costuma dizer que anda sempre com a roupa na mala. Não sou diferente, pois qualquer treinador de futebol depende dos resultados, por muito bom que seja", finalizou.



O U. Madeira continua a preparar a receção à Oliveirense no domingo. Os azuis e amarelos treinaram no relvado da DRJD, na Camacha, à porta fechada. E o técnico José Viterbo foi parco em palavras, sobre o que é preciso fazer para inverter o rumo das derrotas: "Treinar, trabalhar bem e ganhar. Temos de ser melhores do que eles".Quanto ao adversário, mostrou que está bem identificado: "A Oliveirense é uma equipa boa, compacta, agressiva, com um coletivo forte e que é tipicamente de 2ª Liga. Vem de uma série de resultados positivos, por isso, nós temos que ser melhores, para tal, temos de trabalhar mais do que eles, correr mais e ir à procura do que é o sucesso. Claro que temos de ter um pouquinho de sorte que nos tem faltado, como no último jogo com o Benfica B, mas centrando mais o trabalho nas nossas tarefas que é o mais importante e fazer golos".

Autor: João Manuel Fernandes