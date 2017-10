Continuar a ler

"Se fosse fácil não era eu que cá estava, estaria outro treinador. Não tenho medo, nunca tive e tenho muitos anos de futebol em cima, nem nunca tive receio de perder. Tenho é medo de um dia não ter a capacidade suficiente para dar uma resposta que é exigível no momento. Estou preparado, mas como já disse na semana passada, as coisas passam muito rápido e a nossa vida e trajeto no futebol é para ser vivido no dia-a-dia, jogo a jogo", prosseguiu.Depois, falou sobre os seus anteriores colaboradores e da entrada de Luís Valadas. "Em primeiro lugar quero agradecer muito ao Romaldo e ao Nuno Gomes, pela colaboração que deram em várias frentes, pois não é fácil e estiveram sempre de forma honesta e séria", disse. E prosseguiu: "Na quinta-feira, o Luis Valadas estará aqui connosco na Madeira, é um rapaz jovem, muito sério e muito empenhado, muito competente, um trabalhador incansável que já conheço há muitos anos e julgo que será uma mais-valia para o clube".Quanto a possíveis reforços de Inverno, face ao número de lesões graves que atingiu a equipa, Viterbo foi direto: "Sinceramente, nem pensei em qualquer situação que me leve a dizer que há necessidade de reforçar a equipa. Estive com o Paulo Alves, não há nenhuma equipa perfeita, mas neste momento, não me parece necessário. O Danilo Dias terá mais 3 ou 4 meses, o Mica estará de fora praticamente até ao final da temporada, enquanto o Betinho poderá voltar em Dezembro, mas não vale a pena estar a pensar em reforços de inverno, é prematuro".Na liderança do projeto, Viterbo fala sobre o que quer ver a sua equipa fazer: "A imagem que qualquer treinador pretende para a sua equipa, passa muito pelo rigor e seriedade competitiva, disciplina, por ter qualidade de jogo e por ter grande concentração durante os 90 minutos. Claro que também queremos potenciar as qualidades individuais de cada um dos nossos jogadores, pois começamos o campeonato muito bem, depois passámos por dificuldades, mas julgo que esta equipa tem condições para subir alguns degraus na classificação".No último jogo frente à Oliveirense, os unionistas regressaram aos triunfos na 2ª Liga. Mas o foco já está no próximo adversário, o Arouca, a quem são tecidos elogios."As vitórias trazem mais tranquilidade e confiança, vindo a motivação por acréscimo. Nós temos um ciclo de 3 jogos e é preciso saber gerir do ponto de vista físico e mental esta densidade competitiva que vamos ter pela frente. Temos um plantel com várias opções para fazer face a esses poucos dias de recuperação entre jogos. De qualquer forma, não iremos arranjar desculpas, pois já sabemos que vamos ter pela frente um adversário que tem qualidade e onde a grande maioria dos seus jogadores têm experiência de 1ª Liga. Teremos de estar concentrados e tentar contrariar os pontos fortes do adversário, que quer inverter um ciclo que não tem sido muito positivo, pois acho que em condições normais, o Arouca, face aos jogadores que tem, é claramente um candidato aos lugares cimeiros", afirmou o treinador dos madeirenses.E ainda sobre o plantel do adversário: "Os jogadores que adquiriram grande experiência na 1ª Liga, como são aqueles que fazem parte do plantel do Arouca, não estão intranquilos de certeza absoluta. A maturidade e os anos que tem de competição ao mais alto nível, dá-lhes tranquilidade para poderem enfrentar qualquer opositor nesta divisão. Nós temos de olhar mais para nós, pois temos um dia a menos de recuperação e teremos de manter o equilíbrio emocional e tático durante os 90 minutos, tentando explorar os possíveis erros que possam cometer, quando estiverem mais expostos".