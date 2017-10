Continuar a ler

E prosseguiu: "Não sei se vou continuar. Tenho conversado com o presidente, com o diretor desportivo, sobre o futuro no clube. Mas já o fazia antes, como quando estiveram aqui o Casquilha e o Paulo Alves. O Viterbo aqui não é o mais importante. Não há dramas, pois o futebol para mim é vida, estando à disposição do presidente para o que ele entender que seja o meu futuro aqui no clube".Assim, 'a bola' está no lado do presidente do União: "Se ele entender que eu devo continuar na equipa principal, naturalmente, vou continuar. Se entender o contrário, aceito isso de forma natural. Não venho para aqui para enganar ninguém. Vamos manter as coisas como estão e não estamos a pensar só no jogo de domingo, mas sim mais à frente". Sobre a possível equipa técnica que poderá vir a liderar: "Neste momento estou eu, o Romualdo e Bruno. O Romualdo tem uma carreira universitária que é muito importante para ele, mas a decisão ainda não foi tomada. Quanto a outros, há nomes que estão em cima da mesa, nas não falo de pessoas que ainda não estão connosco".Em relação ao atual momento da equipa após a vitória conseguida no último domingo, o líder dos unionistas foi claro: "Quando se ganha o estado de espírito, naturalmente, é sempre melhor. Mas o importante é manter o registo, são duas competições diferentes e adversários distintos. O Oriental foi uma equipa competitiva e com qualidade, nós vamos defrontar uma equipa que já 12 pontos, que acaba por representar o que é a elite no futebol mais jovem português, com jogadores nacionais com muita qualidade, com estrangeiros que também estão num patamar elevado ao nível dos sub 21 em termos internacionais. Vamos jogar contra uma boa equipa, quer em termos individuais, quer em termos coletivos. Estamos preparados pois conhecemos bem o adversário, mas só conhecê-lo não chega. Interessa conhecê-lo e contrariá-lo. Acho que vai ser um bom jogo e que pode ter claramente o que são os três resultados e nós vamos à procura da conquista dos 3 pontos. Mas para isso teremos de fazer um jogo de grande concentração competitiva e de grande entusiasmo e muito inteligente, anulando 3 ou 4 jogadores que consideramos importantes na manobra do Benfica B e que a qualquer momento podem decidir uma partida. Sabemos ainda que o Benfica flutua o bocadinho em termos de constituição da equipa, como as restantes formações B. Mas também temos valor aqui dentro, capacidade, por isso, estão reunidas as condições para uma partida bem disputada e que a vitória pode sorrir a qualquer uma das partes".Os lisboetas não marcam muitos golos, mas também não sofrem muitos. Viterbo está consciente do que vai enfrentar: "O Benfica B é uma equipa muito equilibrada, embora não tendo muitos golos marcados, vêm de uma vitória sobre a Académica, um triunfo que me pareceu justo. Têm muita qualidade técnica em termos de jogo, pois os jogadores são muito fortes. Naturalmente também têm lacunas que vamos tentar aproveitar".Por último, voltou a mostrar esperança de ver a sua equipa melhorar na classificação, apesar das lesões que afetaram o plantel. "A equipa não estava mal, o trabalho que foi feito antes, era sério e competente, estamos a tentar apenas a dar continuidade. Estreámos dois jogadores mas perdemos um jogador importante na manobra da equipa, o Mica, e já tínhamos perdido antes o Danilo Dias e o Betinho. Nesse jogo ainda tivemos o Luan lesionado mas é menos grave. Temos de arranjar soluções aqui dentro e o que temos também tem qualidade, pois os jogadores que vão entrar, vão dar tudo e manter a bitola elevada. É nesta perspetiva que esperamos trazer um bom resultado de Lisboa", finalizou.O panorama clínico dos azuis e amarelos continua 'carregado'. Assim, além dos já operados, Danilo Dias e Betinho, Mica vai conhecer hoje o veredito final em relação à gravidade da sua lesão, que aconteceu no embate frente ao Oriental. O defesa central Allef e o avançado Luan, estiveram no complexo do clube efetuando trabalho de corrida, devendo voltar a 100 por cento na próxima semana.Amanhã, nova sessão de treino, às 10 horas, mantendo-se a porta fechada para os jornalistas.