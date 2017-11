Continuar a ler

Para o líder dos azuis e amarelos, não é importante jogara em casa ou fora, mas sim, somar pontos. "Não temos que nos preocupar pelo fato de jogarmos em casa ou fora. Queremos amealhar pontos que permitam subir na tabela classificativa, para além de melhorar a nossa condição táctica e a confiança da equipa. Podemos até introduzir uma nuance nova no jogo e vou pensar sobre até à hora partida, para criar mais dificuldades ao Porto. No entanto, julgo que eles estão bem preparados pois têm 22 pontos, com duas vitórias fora de casa, para além de estarem confiantes pois vem de uma vitória robusta. São uma equipa que joga de uma forma diferente das outras equipas da 2ª Liga", disse. E quanto ao segredo para chegar à vitória: "Exige um União bem taticamente, bastante concentrado, paciente, pois teremos de jogar no erro do adversário. Se formos tão pró-ativos como em Arouca, julgo que podemos fazer um bom resultado".O facto de alguns elementos dos dragões poderem marcar ausência, já que deverão juntar-se à equipa principal, não é condição para assegurar desde logo uma vitória dos madeirenses. "Estes jogadores do Porto jogam há muitos anos clube, têm talento e ultrapassam as dificuldades com relativa facilidade, para além de estarem habituados a um nível competitivo elevado. Não temos de estar preocupados se vem um jogador ou vem outro, mas sim fazer o nosso trabalho com a maior competência possível", afirmou Viterbo.Para esta partida, o treinador dos locais acredita numa subida de produção dos seus pupilos: "A segunda que fizemos em Arouca, onde jogámos olhos nos olhos com eles, transmite confiança a mim e aos jogadores, pois estes sabem o que fizeram bem e o que estiveram menos bem. Na minha modesta opinião, em comparação ao embate com a Oliveirense, fomos mais equipa em Arouca". Por último, revelou que pode introduzir algumas modificações em termos táticos: "Podemos introduzir algumas mudanças, pois temos o adversário bem estudado e em cima da hora do jogo tomarei uma decisão. Trabalhamos vários sistemas, não me espanta que em vários jogos tenhamos que alterar o sistema como aconteceu em Arouca. Não podemos viver agarrados só a um processo. Depois é escolher quando mudamos os processos".Em termos clínicos, o boletim do União conta com três baixas, uma vez que o central brasileiro Allef já trabalhou toda a semana sem limitações estando às ordens de José Viterbo se este assim o entender. O médio Mica foi operado hoje, no Porto, na Casa de saúde do Boavista. Agora, o jogador terá pela frente uma recuperação que deve rondar os 6 meses. Por seu turno, Betinha continua a recuperar, devendo voltar aos relvados no próximo mês. Danilo Dias também evoluiu de forma muito favorável e o seu regresso à competição poderá acontecer em Fevereiro de 2018.Amanhã, a equipa faz o derradeiro treino, no complexo desportivo na Camacha, às 10 horas, mantendo-se a porta fechada, o que já é habitual durante toda a semana, desde a saída de Paulo Alves.