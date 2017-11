Continuar a ler

Sobre a "história" e os números que dão vantagem à sua equipa, o técnico foi claro: "Não me agarro à história, não me agarro às estatísticas, pois cada partida tem a sua história. Este jogo será diferente de todos os anteriores que o União fez com o Freamunde. É apenas um indicador e mais nada do que isso".O adversário deste domingo é bem conhecido pelo líder dos azuis e amarelos. "Tem bons jogadores, conheço bem o capitão, que é o Fausto, pois já trabalhou comigo. Tem um avançado forte, um sector defensivo coeso e vale pelo seu todo. Tem jogadores com experiência de 2ª Liga e vem de certeza colocar dificuldades aqui à nossa equipa", disse.Por último, revelou que acredita nos seus pupilos e explica porquê: "A nós ninguém nos dá rigorosamente nada. Infelizmente até nos têm subtraído alguma coisa. As lesões de alguns jogadores que tem sido uma tónica no nosso trabalho no dia-a-dia. Ainda este fim-de-semana perdemos mais um atleta que irá parar umas 5 semanas. Temos que reagir e lutar contra estas adversidades todas e acho que vamos dar uma boa resposta, com energia, pois é o que se pede neste momento, tendo capacidade para ultrapassar todas as dificuldades juntos e obter uma vitória solidária e de uma forma enérgica".Os madeirenses prosseguem a preparação da equipa à porta fechada, tendo trabalhado este sábado no relvado da DRJD, na Camacha. O extremo Júnior que esta semana representou a seleção de Cabo Verde já se treinou, sendo mais uma opção para o confronto da taça, tal como o ponta de lança Petar Orlandic que regressa após castigo.Este domingo, o derradeiro treino é feito às 10 horas, no complexo do clube, no Vale Paraíso. Esta semana, de forma a permitir a recuperação de um relvado que se encontra em péssimo estado, os unionistas não treinaram na Ribeira Brava, local que irá acolher a partida, no domingo, às 15 horas.