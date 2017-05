Continuar a ler

Baía pensou então em voltar a estudar: "Durante esse período, comecei a preparar o que seria a segunda etapa da minha carreira e da minha vida desportiva. Fazia todo o sentido manter essa linha. Não temos que ser todos treinadores, mas achei que podia ter oportunidade maior na área de direção e poderia ter uma ajuda na mudança de paradigma daquilo que era um dirigente desportivo tradicional. Resolvi, muito antes de acabar a época, matricular-me na universidade e regressei à escola. Tirei curso superior de gestão de desporto. Os primeiros momentos não foram fáceis, porque não era fácil voltar à escola e ver a reação de jovens que me viam noutro formato. Estavam em contacto comigo e viam que era humano como eles! A nossa indústria torna-nos imortais, inacessíveis. As pessoas tocavam-me e perguntavam ‘És mesmo tu?’. Foi muito importante o contacto com os jovens. Fomos uma das melhores turmas de gestão desportiva".



Por fim, o antigo guarda-redes deu um exemplo que o marcou na sua juventude: "Há que haver ligação muito estreita entre quem manda e a responsabilidade que cada um tem na formação dos jovens atletas. Lembro-me de ter ido fazer o meu primeiro Europeu com 15 ou 16 anos na Grécia, e qual foi o meu espanto quando, no momento de folga, quando fiquei a questionar os meus treinadores, vi a equipa da Escócia toda ela com um professor a dar os módulos que os miúdos iam perder num mês de competição. E nós ali sem nada para fazer".

Vítor Baía foi um dos participantes no debate sobre carreiras duas organizado pelo Sindicato dos Jogadores. O antigo guarda-redes falou da sua experiência, quando percebeu que ia terminar a carreira no FC Porto."Não é fácil quando se está a um nível que consegui atingir lidar com o fim da carreira. Há que ter um auxílio extra e ter gente capaz do nosso lado que nos ajude a pensar e a analisar o momento. O próprio clube tem a sua importância. No FC Porto tive a possibilidade de, um ano antes de terminar a minha carreira, de me preparar. Explicaram-me que não ia ser o número um e aceitei, até porque tinha outras responsabilidades como capitão. Havia que ajudar o treinador na comunicação até mesmo com a direção. Chegámos à conclusão de que se tivesse de jogar estaria em condições e que poderia jogar mais uns anos, mas que não podendo jogar ao nível que estava habituado, na Champions e de lutar todos os anos pelo campeonato, se calhar faria sentido, com a preparação de um ano, terminar a carreira. Fiquei a pensar no que seria o meu futuro. Foi um ano desgastante, nas funções de capitão, a gerir conflitos, por exemplo, que nos permitiu ser novamente campeões", começou por dizer.

Autores: Pedro Gonçalo Pinto e Luís Miroto Simões