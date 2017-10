As lesões de Edu Machado e Tiago Mesquita abrem as portas do onze axadrezado a Vítor Bruno, que se perfila como principal candidato a ocupar a lateral direita no domingo, contra o Vilaverdense, para a Taça de Portugal. O esquerdino avança para essa adaptação com a confiança que lhe é conferida pelo facto de já conhecer a posição.

Em 2013/14, Vítor Bruno ajudou o Penafiel a subir de divisão e nessa campanha, que foi igualmente bem-sucedida nas taças, foi desviado amiúde da esquerda para a direita da defesa. Por isso, o jogador sabe que, neste regresso à lateral oposta à sua de origem, só vai estranhar os primeiros minutos que lá jogar, sobretudo porque os apoios são diferentes. No resto, a utilização do pé direito não constituirá problema. Note-se que das sete assistência que fez no ano passado pelo Feirense, quatro foram com o dito ‘pé mais fraco’.

Autor: Nuno Barbosa