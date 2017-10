Momento de reflexão em Moreira de Cónegos com o presidente Vítor Magalhães a aproveitar o dia seguinte à chicotada psicológica para ponderar sobre quem será o melhor treinador para suceder a Manuel Machado.

A lista de candidatos identificados é extensa, mas o responsável máximo rejeita entrar em precipitações e estuda a melhor solução para melhorar a prestação da equipa no campeonato nacional. É possível que o plantel continue a ser orientado pelos homens da casa até à receção ao Portimonense, sábado à tarde, mas a decisão sobre o novo treinador deverá ser tomada antes, inclusivamente hoje mesmo. Aquela é uma decisão estratégica que também estará relacionada com a paragem que a Liga voltará a sofrer após a próxima jornada por causa dos compromissos da Seleção.

Continuar a ler

Homens da casa

A sessão de treino de ontem esteve a cargo do preparador físico Leandro Mendes e do técnico de guarda-redes Pedro Taborda, bem como de Zé Nando, adjunto que transitou de Arouca para Moreira de Cónegos com Manuel Machado e que se mantém em funções.