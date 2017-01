"Porque é que o FC Porto deixou de ganhar? Não sei. Mas a partir do momento que não se ganha, começa-se a sentir desconfiança. Muitas vezes a soberba, quando nós falamos de barriga cheia não damos valor à comida. Mas quando passamos fome, que é o que se está a passar neste momento, quando a barriga está vazia e o clube está ávido de títulos, porque já está há três anos sem ganhar nada, provavelmente aí já se dá valor à comida", afirmou em entrevista à TSF, desmentido a ideia que o FC Porto ganhava com qualquer treinador: "Isso é um mito. Chegar ao FC Porto até se pode chegar, mas ganhar já não é para qualquer um", sublinhou o técnico que fez Jorge Jesus ajoelhar no Dragão: "É um momento inesquecível, um momento que nenhum adepto vai esquecer durante anos e anos."



Vítor Pereira assume que é portista, mas admite no futuro treinar um dos rivais, Benfica ou Sporting: "Se me derem a oportunidade, se valorizarem o meu trabalho… Não digo que em Portugal só treino o FC Porto. Sou profissional, a minha grande paixão é o futebol. Tenho filhos, família, tenho de pensar neles", disse o técnico.

A treinar atualmente o 1860 Munique, da 2.ª divisão alemã, Vítor Pereira, o último treinador a conquistar o título de campeão nacional pelo FC Porto, diz que os adeptos só "com a barriga vazia dão valor à comida".

Autor: Marta Correia Azevedo