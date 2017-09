Continuar a ler

Num jogo entre duas equipas de escalões diferentes, surpreendentemente esteve muito melhor o emblema que na época passada foi despromovido dos campeonatos profissionais e isto muito graças a Paredes, que dispôs das melhores oportunidades do jogo.Logo aos cinco minutos, o ponta de lança vizelense 'roubou' a bola a Joel e isolou-se perante o guardião visitante, mas São Bento conseguiu um 'milagre'. Aos dez, outra vez Paredes e outra vez São Bento a evitar o 1-0.O Sporting da Covilhã ocupava o meio-campo adversário e tentava bombear a bola para a área dos vizelenses, mas sem assustar Rafa. E foi-se mantendo o ritmo aborrecido com as duas equipas encaixadas, até que Miguel Oliveira, aos 37 minutos, inaugurou o marcador com um cabeceamento certeiro, na sequência de um pontapé de canto.Na segunda parte, num jogo que continuou fraco, Paredes atirou ao poste, aos 48, e Fatai, naquela que foi a primeira oportunidade dos serranos na partida, rematou forte de longe, mas por cima do travessão, ao minuto 64.Justificava-se a vantagem do clube anfitrião e justificou-se plenamente o segundo golo, tendo em conta que quem o assinou foi Paredes, com um remate soberbo em arco, após passe de Cann, ao minuto 81.O 2-0 podia ter sentenciado a partida, mas o Sporting da Covilhã despertou, conseguindo, em cima do minuto 90, e com um 'tiro' de Erivelto, de livre, fazer o 2-1.1-0, Miguel Oliveira, 37 minutos.2-0, Paredes, 81.2-1, Erivelto, 90.Rafa, João Pedro, João Cunha, Miguel Oliveira, Cann, Joni, Mércio (Dani Soares, 67), Evrard (André Pinto, 85), Zé Valente (Panin, 78), Nera e Paredes.Suplentes: Pedro Albergaria, André Pinto, João Oliveira, Aidara, Dani Soares, Panin e Fortes.Carlos Cunha.São Bento, Dias, Joel, Zarabi, Paulo Henrique, Djikine (Hudson, 75), Gilberto, Diarra, Raúl (Fatai, 46), Moses e Adul (Erivelto, 64).Suplentes: Igor, Alex, Aires, Hudson, Fatai, Erivelto e Makouta.José Augusto.Hélder Malheiro (Lisboa).Cartão amarelo para Dias (34), Diarra (42), Evrard (53), Djikine (56), Cann (73), Dani Soares (74), Gilberto (76), Paredes (83), Fatai (84) e Joni (89).Cerca de 400 espectadores.