Num jogo equilibrado, em que o período regulamentar terminou com um empate (1-1), depois dos golos de Zé Pedro, aos 13 minutos, e de Paredes, aos 25, o Vizela operou mesmo a reviravolta, quando Yakubu Aziz bateu Pedro Freitas, aos 105+1 minutos.Depois de ter eliminado o primodivisionário Boavista (1-0), o Vilaverdense junta-se a Caldas, Farense e Praiense como representantes do Campeonato de Portugal na próxima fase da 'prova rainha', após um jogo bem disputado, emotivo e equilibrado.A formação de Vila Verde, quarta classificada da Série A do terceiro escalão, inaugurou o marcador aos 13 minutos, numa fase em que o Vizela estava melhor, quando Zé Pedro respondeu a um centro de Pedro Lemos da direita, a meia altura, com um cabeceamento indefensável de cima para baixo.Líder da Série A do mesmo campeonato, o Vizela, mesmo sem uma reação forte, empatou aos 25 minutos, quando Paredes, depois de ter recebido uma assistência de João Pedro de costas para a baliza, atirou colocado, à meia volta.Os locais ameaçaram a reviravolta por duas vezes até ao intervalo, em remates de Pedro Correia, aos 30 minutos, e de André Pinto, aos 40, mas os papéis inverteram-se na segunda parte, com o Vilaverdense a assumir as rédeas da partida sob a batuta de André Soares.O extremo ameaçou o golo num livre descaído para a direita, que passou pelo meio da confusão, e obrigou a Rafa Alves à sua primeira intervenção decisiva da tarde, aos 57 minutos.O guarda-redes evitou, posteriormente, dois golos em dois minutos, ao defender com as pernas um remate de Ahmed Isaiah, aos 68, e ao desviar para canto com uma palmada, um disparo de Rafael Vieira, aos 69, e ainda impediu um golo de Elísio, aos 88, com Carlos Fortes, do lado do Vizela, a falhar a última ocasião do tempo regulamentar (90+1).Os homens de Vila Verde abriram o prolongamento com nova oportunidade, protagonizada por Rafael Miranda - rematou à figura de Rafa Alves, quando estava isolado, aos 93 minutos.A toada do jogo acalmou até Carlos Fortes, aos 105, rematar por cima na 'cara' de Pedro Freitas e, no lance seguinte, colocou-se na frente, num remate de Yakubu Aziz, que tabelou num defesa, antes de fazer abanar as redes.O Vilaverdense não baixou os braços e Rafael Miranda voltou a falhar nova ocasião clara, aos 111, antes de Pedro Lemos num cabeceamento ao segundo poste levar o jogo para o desempate por grandes penalidades, que sorriu à sua equipa.Ao intervalo: 1-1.No final do tempo regulamentar: 1-1.No final da primeira parte do prolongamento: 2-1.Marcadores:0-1, Zé Pedro, 13 minutos.1-1, Paredes, 25.2-1, Yakubu Aziz, 105+1.2-2, Pedro Lemos, 120+1.Marcadores no desempate por penáltis:0-1, Joel Silva.0-1, Carlos Fortes (ao lado).0-2, Zé Pedro.1-2, Francis Cann.1-3, Rafael Miranda.2-3, Evrard.2-4, Elísio.2-4, Weliton Matos (ao lado).Rafa Alves, João Pedro, Miguel Oliveira, Weliton Matos, Gabi, Evrard, Jony Fragnoli, André Pinto (João Oliveira, 60), Francis Cann, Pedro Correia (Carlos Fortes, 77) e Paredes (Yakubu Aziz, 71).(Suplentes: Pedro Albergaria, João Cunha, Dani Soares, João Oliveira, Diogo Lamelas, Yakubu Aziz e Carlos Fortes).Treinador: Carlos Cunha.Pedro Freitas, Pedro Lemos, Rafael Vieira, Nené, Henrique Gomes, Ibraima So, Latyr Fall (André Salvador, 71), Ahmed Isaiah (Joel Silva, 84), André Soares (Elísio, 80), Rafael Miranda e Zé Pedro.(Suplentes: Mário Paula, Tiago Silva, João Carneiro, André Salvador, Elísio, Tanela e Joel Silva).Treinador: António Barbosa.Pedro Campos (AF Porto).Ação Disciplinar: Cartão amarelo para André Soares (55), Latyr Fall (63), Yakubu Aziz (76), João Pedro (76), Zé Pedro (94), Carlos Fortes (104), Rafa Alves (110), Evrard (112) e Henrique Gomes (114).cerca de 2.000 espectadores.