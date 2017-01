Foi curta a estadia de Wagner Silva em Portugal. O central, de 27 anos, havia assinado pelo Vilafranquense no último verão mas já está de regresso ao país-natal, o Brasil. Segundo informa a SAD ribatejana através da página oficial de Facebook, o defesa brasileiro acertou uma rescisão amigável com o emblema de Vila Franca de Xira. Recorde-se que nos últimos dias chegou Dénis Martins (ex-V. Guimarães) ao Campo do Cevadeiro, também ele central.Wagner ajudou o Vilafranquense em 17 jogos oficiais esta temporada, em particular na estreia no Campeonato de Portugal Prio. O único golo do futebolista formado em Porto Alegre, no Internacional, foi apontado na Taça de Portugal, na partida frente ao Vit. Sernache.

Autor: Flávio Miguel Silva