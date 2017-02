Continuar a ler

Comparativamente com a última jornada, em que o Tondela perdeu por 4-0 com o FC Porto, regressa também o defesa David Bruno, que esteve impedido de alinhar por estar emprestado aos 'auriverdes' pelos 'dragões'.De fora das opções de Pepa ficam os defesas centrais Osorio e Kaká, que se encontram a cumprir castigo, o avançado Amido Baldé, emprestado ao Tondela pelos madeirenses, e ainda o médio Dylan Flores, este último por opção.Bruno Monteiro é o único jogador do clube beirão que se encontra lesionado.Tondela e Marítimo defrontam-se no próximo sábado, às 16:00, no Estádio João Cardoso, em Tondela, em partida da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, apitada por Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.O Marítimo ocupa a sexta posição do campeonato com 33 pontos, enquanto o Tondela é 18.º e último, com 14.Cláudio Ramos e Ricardo Janota.Jaílson, Pica, David Bruno, Rafael Amorim, Ruca e Lystcov.Claude Gonçalves, Hélder Tavares, Pedro Nuno e Fernando Ferreira.Batista, Miguel Cardoso, Jhon Murillo, Wagner, Heliardo e Murilo.