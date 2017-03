Continuar a ler

Moreirense e Tondela defrontam-se às 16 horas de sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, numa partida da 26.ª jornada da Liga NOS que será arbitrada por Artur Soares Dias, do Porto. O Moreirense ocupa a 16.ª e antepenúltima posição do campeonato. com 20 pontos, enquanto o Tondela é 18.º e último, com 16.: Cláudio Ramos e Ricardo Janota: Jaílson, Kaká, David Bruno, Osorio e Rafael Amorim: Dylan Flores, Hélder Tavares, Pité, Pedro Nuno e Fernando Ferreira: Batista, Miguel Cardoso, Wagner, Amido Baldé, Heliardo e Murilo