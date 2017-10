Continuar a ler

Comparativamente com a última jornada, em que o Tondela venceu o Belenenses por 2-0, ficam de fora Fahd Moufi e Heliardo.Entregues ao departamento médico encontram-se Junior Pius, Joca e Tembeng.Marítimo, quinto com 16 pontos, e Tondela, 12.º com nove, defrontam-se pelas 16:00 de sábado, no Estádio do Marítimo, no Funchal, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.Cláudio Ramos, Ricardo Janota e Ricardo Moura.Nick Anselk, Pité, Ricardo Costa, David Bruno, Joãozinho e Osorio.Claude Gonçalves, Hélder Tavares, Pedro Nuno, e Bruno Monteiro.Tyler Boyd, Miguel Cardoso, Zachara, Tomané, João Vasco, Wagner e Murilo.