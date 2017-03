Continuam os problemas para Pepa. A equipa tarda em sair dos lugares de despromoção e para a receção ao Sporting o treinador não vai contar com um dos seus melhores jogadores: Wagner completou, ontem, uma série de cartões amarelos e terá de cumprir castigo. Refira-se ainda que, por lapso, Baldé jogou com o nome do colega Batista na camisola.

Autor: José Santos