O Feirense anunciou mais um novo nome neste último dia de mercado. Trata-se de Wellington, avançado de 29 anos que até agora representava os cipriotas do AEL Limassol."Sou um jogador experiente, muito conhecido pela minha forma física, bom no jogo aéreo e estou aqui para ajudar os meus companheiros e o treinador no que for preciso", referiu o avançado, em declarações ao site do Feirense, clube no qual, na sua ótica, irá ter um "desafio muito grande"."Sou um ponta de lança e como qualquer outro, gosto de marcar golos, mas o que prometo é dar tudo em campo pelas cores que vou vestir", acrescentou.

Autor: Fábio Lima