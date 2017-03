Baixa de peso para Ricardo Soares. William lesionou-se no penúltimo treino antes da visita a Guimarães e não vai entrar nas contas do treinador para o duelo desta noite. O avançado voltou a acusar problemas musculares e ontem nem sequer trabalhou com os companheiros no relvado. É baixa certa para hoje e dificilmente vai recuperar para a próxima jornada do campeonato, com o Belenenses.

Sem William, titular na frente de ataque no jogo frente ao Benfica, Ricardo Soares vai voltar a lançar Rafael Lopes, um dianteiro que lhe dá igualmente totais garantias. O avançado português, de 25 anos, é até o mais utilizado pelo Chaves esta época e, antes do jogo na Luz, tinha sido titular nos dois embates anteriores. Soma apenas quatro golos em 24 partidas pelo Chaves, mas o trabalho em campo tem sido alvo de grandes elogios.

Relativamente ao onze que atuou com o Benfica, Ricardo Soares fará ainda mais uma alteração. Carlos Ponck, que não jogou na Luz por estar cedido pelos encarnados, volta ao eixo da defesa, onde deve atuar ao lado de Nuno André Coelho. Regressa assim o central mais utilizado por Ricardo Soares e quem até resolveu o último jogo da Taça de Portugal, ao apontar o único golo do triunfo frente ao Sporting. Invasão e multa Os flavienses vão contar com grande apoio esta noite. Ontem, 15 autocarros já estavam completos e são esperados cerca de 2 mil adeptos transmontanos no D. Afonso Henriques. Noutro âmbito, o Conselho de Disciplina da FPF multou o Chaves em 957 euros, na sequência da venda de bilhetes acima do preço máximo aquando da receção ao Benfica.

Autores: José Miguel Machado e Paulo Silva Reis