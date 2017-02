Continuar a ler

O atleta brasileiro, formado no Botafogo do Brasil, contratado na última temporada aos turcos do Kayserispor, já realizou 18 partidas ao serviço da equipa de Trás-os-Montes, tendo apontado dois golos.



O Chaves, da Liga NOS, anunciou esta segunda feira ter renovado o contrato com o avançado William por mais três anos, ou seja, até 2020."A SAD do GD Chaves e os representantes do jogador sentaram-se à mesa e, indo ao encontro da vontade do jogador, acertaram a sua continuidade até 2020", referiu o clube na sua página oficial.

Autor: Lusa